Dan toch Brabantse Pijl dit jaar: "Ontzettend blij, lobbywerk heeft iets opgebracht" 

Ook andere wedstrijden in onze provincie hebben nog een plaatsje gekregen op de wielerkalender. De Druivenkoers in Overijse wordt gereden op 29 augustus. Een dag later is het de beurt aan de Brussels Cycling Classic, het vroegere Parijs-Brussel. En de Primus Classic met aankomst in Boortmeerbeek is er op 19 september en op 20 september volgt dan de Gooikse Pijl. De GP Jef Scherens gaat dit jaar niet door.