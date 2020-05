Buurtspeeltuintjes Tienen donderdag opnieuw open: "Tijd dat we iets doen voor de kinderen" 

Na Antwerpen gaat nu ook Tienen de kleinere buurtspeeltuintjes openen. Het gaat om speeltuintjes waar slechts enkele speeltuigen staan en waar voornamelijk buurtkinderen even kunnen ontspannen. "Met deze beslissing willen we geen hetze creëren", verduidelijkt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Maar we zien in de realiteit dat niet alle kinderen de ruimte hebben om te spelen, zeker in een stad waar sommigen op heel kleine oppervlaktes leven. We zitten in een exit-fase waar er voor volwassen wel activiteiten worden toegestaan, maar wij vinden ook dat de kinderen in deze fase het recht hebben om te spelen. Daarom hebben we besloten om de kleine buurtspeeltuintjes terug te openen.