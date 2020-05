Chinese ouders vinden hun als peuter ontvoerde zoon terug, na 32 jaar zoeken

Mao Yin was twee jaar oud toen hij in oktober 1988 verdween. Dat gebeurde in de lobby van een hotel in de stad Xian in de centrale provincie Shaanxi. Hij had toen dorst en zijn vader was met hem het hotel binnengestapt om water te halen. Toen hij terug kwam, was de jongen verdwenen. Zoekacties leverden niets op.

De moeder nam daarop ontslag op haar werk om zich voltijds te wijden aan de zoektocht naar haar kind. Ze deed dat niet alleen, maar werkte als vrijwilliger voor een organisatie die verloren kinderen zoekt. In totaal kon ze 29 kinderen terugbrengen naar hun ouders, maar haar zoon was daar tot voor kort niet bij.

Onlangs kwam er echter een tip over een geadopteerde zoon uit Sichuan. Die werd gevonden en na dna-onderzoek bleek het inderdaad om de verdwenen zoon Mao Yin te gaan. Die is nu terug samen met zijn ouders. De politie is erg karig met informatie over de mensen die de zoon indertijd "geadopteerd" hebben. Ze zouden wel omgerekend iets meer dan 800 euro in geld van vandaag betaald hebben.