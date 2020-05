Corona: een nieuwe vijand erbij voor de Afghanen

Oorlog, armoede en politieke onrust: het deed vele Afghanen in het verleden vluchten naar veiligere oorden. Ze kwamen dan vaak terecht in buurland Iran. Maar toen corona daar uitbrak, keerden massa's Afghanen terug naar hun vaderland via de provincie Herat die aan Iran grenst.

Ze dachten de ziekte zo te snel af te kunnen zijn. Half maart staken op één dag meer dan 10.000 Afghanen de grens over, wat tot pure chaos leidde in het immigratiekantoor. Niet veel later dook de eerste persoon met COVID-19 op in het land.

"Twee dagen lang werd de grens gesloten, maar dat was geen oplossing", zegt Arefi. "We beschikken over een erg lang grens met Iran en dus probeerden mensen het land op andere plaatsen binnen te komen. Door het hoge aantal coronabesmettingen heeft president Ghani opgedragen om ook in de stad Herat een ziekenhuis te bouwen voor COVID-19-patënten. Het gebouw stond er op 21 dagen, maar tot op vandaag ontbreekt elk medisch materiaal en staat het gewoon leeg."



Het quasi totale gebrek aan zorg in eigen land, de aanslagen en armoede inspireren Afghanen om opnieuw de grens over te steken naar Iran, soms met fatale gevolgen. Een vijftigtal Afghaanse mannen is onlangs tijdens hun tocht verdronken. Ooggetuigen zeggen dat ze gefolterd zijn door Iraanse grenswachten en nadien in de rivier gegooid zijn. De Afghaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend.