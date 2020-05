Winkels verkopen Israëlische aardappelen (ondanks Belgische overschotten): hoe zit dat juist?

Maar Colruyt is niet de enige die op dit moment buitenlandse aardappelen aanbiedt. Zowat al onze supermarkten halen vandaag hun aardappelen uit landen rond de Middellandse Zee, blijkt uit een rondvraag van "De inspecteur".

Belgisch aardappelseizoen afgelopen

Colruyt benadrukt dat het zeer sterk inzet op Belgische groenten en fruit, maar bevestigt dat de meeste aardappelen die ze vandaag verkopen uit Israël komen. Voor het aanbod groeten en fruit zijn ze sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en de kwaliteit.



"Je moet weten dat deze periode, eind april-begin mei, het einde van het seizoen betekent voor veel inlands geteelde aardappelsoorten voor de versmarkt" vertelt Marc Boesman, aankoper groeten, fruit en aardappelen voor Colruyt Group. "Dat is elk jaar zo en is dit jaar niet anders. We vangen het einde van het seizoen elk jaar op door buitenlandse primeuraardappelen aan te kopen. Die contracten worden maanden op voorhand afgesloten."

"Het is heel belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen aardappelen die geteeld én bewaard worden voor vers gebruik en de aardappelen die geteeld en bewaard worden voor de industrie, voornamelijk om er diepgevroren producten (bijvoorbeeld diepvriesfrieten) van te maken. Die eerste categorie, dat zijn de aardappelen die je als consument in de supermarkt koopt en die op dit moment uit Israël komen. Het zijn die laatste waar boeren heel wat overschot van hebben, omdat er door de coronacrisis minder verbruik is en ze veel minder kunnen exporteren naar het buitenland."

Onderscheid bewaring

Aardappelen voor de industrie worden op een andere manier bewaard dan aardappelen voor de versmarkt. Industrieaardappelen worden los bewaard op stapels van enkele meters hoog. Aardappelen voor de versmarkt worden in kisten bewaard van ongeveer 1 ton.



Deze manier van bewaren vermindert drukvlekken en dat is belangrijk voor het uitzicht van de aardappel. De consument koopt in zijn supermarkt niet graag aardappelen waar hij de helft van moet weggooien. Hoe later in het seizoen, hoe meer deze drukvlekken opduiken. Het is dus onmogelijk om de aardappelen die op stapels bewaard worden deze periode nog aan te bieden aan de consument.

Niet enkel uit Israël

Vandaag koop je in de supermarkt dus primeuraardappelen, of in de volksmond vroege patatjes, uit het buitenland. "De eerste primeuraardappelen van het seizoen zijn afkomstig uit Israël: daar zijn ze het eerst oogstklaar. Na enkele weken schakelen we naar primeuraardappelen uit Cyprus, Spanje en Italië om dan uiteindelijk te starten met onze eerste Belgische aardappelen van het seizoen."

Diezelfde trend zie je ook in de andere supermarkten. Zo biedt Lidl op dit moment ook Israëlische aardappelen aan. Later schakelen zij over op Franse. Bij Delhaize vind je nu vooral aardappelen uit Cyprus. Is de oogst daar afgelopen worden het Spaanse aardappelen.

SOS PATAT: koop diepvries

Too Good To Go is een platform dat vandaag al strijdt tegen voedselverspilling door pakketten aan te bieden met producten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna afloopt. Zij zien die tonnen Belgische aardappelen ook liever niet verloren gaan. Vanuit die visie zijn ze met de hele sector aan tafel gegaan en hebben ze de actie "SOS PATAT" gelanceerd.

"Die vele tonnen Belgische aardappelen die nu nog bij de boeren liggen, moeten zoveel mogelijk verwerkt kunnen worden", zegt Nathalie Suwier van Too good To Go. "Maar dat is op dit moment onmogelijk? omdat de frigo's van de producenten overvol zitten. Zij kunnen amper uitvoeren. Daarom roepen we de Belgische consument op om ook eens diepvriesproducten te kopen. Dat kunnen frieten zijn, maar ook puree, gratin, ... . Op die manier is er terug afzet en kunnen de producenten opnieuw overgaan tot het verwerken van de Belgische aardappelen. Want het zou zonde zijn dat dat allemaal verloren gaat."