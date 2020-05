Willy Naessens verkoopt een vijfde meer zwembaden: "Dit kan weleens aan de coronacrisis liggen"

Naast zwembaden is Willy Naessens ook marktleider in de industriebouw. Ook daar blijft het orderboekje goed gevuld, ondanks de crisis. "Het gaat momenteel zeer goed. Er werden wel 2 grote bestellingen ‘on hold’ gezet, maar die zijn niet afgezegd. We hebben ook nieuwe bestellingen gekregen voor grote logistieke gebouwen in Roemenië, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en België. Overal loopt de verkoop goed. We zijn nu bezig met het aanwerven van mensen. We hebben 11 betonfabrieken en we kunnen de vraag niet aan. We hebben betonspanten en wanden bij collega’s gekocht. De logistiek is ‘booming’ in alle landen. Dat komt door de groeiende e-commerce", zegt Willy Naessens.