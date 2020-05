Geen Smokkelmarkt in Stokkem deze zomer

Er worden ook altijd artiesten uitgenodigd en culturele optredens georganiseerd, en verenigingen staan er met een stand. Volgens Schepen Koen Sleypen is de organisatie van de Smokkelmarkt volgens de regels van de Nationale Veiligheidsraad niet haalbaar. "Er mogen geen dranken of eten genuttigd worden, terwijl de smokkelmarkt voor bijna de helft uit drank- en eetstandjes bestaat. Daarnaast vormen ook de cafés en hun terrassen een belangrijke onderdeel, maar 't is onduidelijk of ze tegen dan open zijn. Volgens de normen zou maar 10 % van de bezoekers van andere jaren zijn toegelaten. Niet alleen is dat erg weinig, met 8 toegangswegen en tal van huizen die toegang bieden tot de markt is dat ook niet te tellen. Er is alleen individueel winkelen toegestaan, terwijl wij een gezelligheidsmarkt zijn. Daar bovenop komt nog dat de harmonieën, fanfares en orkesten hebben geannuleerd omdat ze ook niet meer repeteren in deze periode."

Ook de Parkfeesten en andere evenementen van stad en OCMW zijn tot eind september geannuleerd.