Extra veiligheidsmaatregelen in gevangenis Dendermonde na gooiproblematiek

Zondag 17 mei werden twee drugspakketten over de gevangenismuur gegooid die bestemd waren voor gevangenen. Dat zorgde voor onrust tussen de gevangenen en de cipiers. “Door de coronacrisis is er geen bezoek in de gevangenis toegelaten, dan worden er een andere oplossingen gezocht om drugs binnen te krijgen. Dat is dan via de gooiproblematiek”, zegt Gino Dupont van de socialistische vakbond voor de gevangenissen Oost-Vlaanderen.

Na een overleg werd beslist om extra alert te zijn. “Er zijn interne maatregelen genomen en ook de politie zal meer patrouilleren rond de gevangenis”, zegt Dupont. Vanaf maandag 25 mei is er ook opnieuw bezoek toegelaten in de gevangenis van Dendermonde.