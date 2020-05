Europa opent deur voor huwelijk tussen landbouw en natuurherstel in Vlaanderen

We moeten daarom de rol van onze landbouwers in het landschap opnieuw naar voren schuiven en er met het GLB in toenemende mate op inzetten. Zo kunnen we zowel de boer als de natuur terug wat ademruimte geven. Het GLB biedt reeds heel wat mogelijkheden om landbouwers te stimuleren voor ingrepen die de natuur terug toelaten in ons landschap. Sommige zijn verplicht, andere vrijwillig, maar jammer genoeg zijn ze tot nu toe vooral onvoldoende effectief gebleken om een echte verduurzaming teweeg te brengen.

We moeten daarom het momentum van de Farm-to-Fork en de invoering van een vernieuwd GLB benutten en volop de kaart van duurzaamheid trekken. Dit kan bijvoorbeeld door met het nieuwe GLB de introductie van kleine landschapselementen (zoals bomen, hagen of bloemenranden) te vergoeden, het gebruik van agro-ecologische landbouwpraktijken te stimuleren, of het behoud en de opwaardering van ons grasland te ondersteunen. Dit is waar WWF, samen met andere natuur- en milieuorganisaties voor pleit in een open brief aan de betrokken ministers.

We vragen daarbij ook dat er aandacht is voor een breder economisch beleid die het belang van ons voedsel, onze landbouw en onze natuur terug naar waarde schat. Want ook de markt moet onze landbouwers ondersteunen, een subsidie zoals het GLB kan dit niet alleen.