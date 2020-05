Flanders Expo Gent klaar voor examens: HOGENT-studenten bijten maandag de spits af

Heel wat studenten zullen ook thuis examen afleggen, via de computer. Zowel de universiteit als de meeste hogescholen nemen extra maatregelen tegen examenfraude. Alleen op je kot of thuis kan je immers makkelijker spieken. Er bestaat software die spiekende studenten kan betrappen. Proffen en docenten kunnen hun studenten ook vragen via de webcam de hele ruimte te tonen waarin ze zitten, zo kunnen ze er zeker van zijn dat de student alleen is in de ruimte en dus met niemand kan overleggen.

Maar in de Odisee Hogeschool gebruiken ze die software niet. De firma’s die het materiaal aanleveren kunnen de hoge en dringende vraag moeilijk aan, waardoor ze geen garantie kunnen bieden dat studenten niet zullen spieken. Daarom stimuleert Odisee Hogeschool haar docenten om vooral te polsen naar het inzicht van de studenten, eerder dan naar de kennis. Dat kan met meerkeuzevragen, of openboekexamens.