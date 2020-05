Geen okselvijvers, wel een Belgisch modemerk in beeld: "Het Paleis is helemaal mee in de communicatie van de 21e eeuw"

De foto is minder spontaan dan op het eerste zicht lijkt. Prinses Elisabeth is niet rood aangelopen of lijkt niet te zweten. Dit is een fotosessie waaraan gewerkt is, meent Dirk Waem. “Het is en blijft een lid van de koninklijke familie. Etiquettestandaarden blijven gehanteerd worden. Het is nog altijd een propere foto. Je zal een kroonprinses nog niet zo snel met okselvijvers gaan zien.”