Geen vergunning voor megakippenstal Kipster in Peer

Kipster is naar eigen zeggen "de dier-, milieu- en mensvriendelijkste kippenboerderij" ter wereld. De kippen hebben er ruimte, buitenlucht en groen, en ze krijgen voer dat bestaat uit restjes die mensen niet meer kunnen eten. Op het dak van de stal liggen ook zonnepanelen. Maar de bouw van een nieuwe stal in Peer - in de Bovenstestraat - gaat niet door.