Gouverneur Decaluwé over tweedeverblijvers: "Alle 200.000 holderdebolder toelaten? We zijn daar niet klaar voor"

De kans is groot dat het verbod nu snel zal worden opgeheven. Verwacht wordt dat de beslissing vandaag of één van de komende dagen zal genomen worden. Maar dat is te "holderdebolder" volgens West-Vlaams gouverneur Decaluwé: "we hebben ons ingesteld op 8 juni. We zijn bezig met de plannen voor de dijk en het strand, maar die zijn nog niet af. We moeten die social distancing organiseren hé."