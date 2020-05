Grensburgemeesters over versoepelingen coronamaatregelen in Nederland: “Open grens vóór 8 juni, of we vrezen gerechtelijke procedures”

Op 1 juni gaan bioscopen, theaters, cafés en restaurants weer open in Nederland. Dat haalt in de grensgemeenten in Limburg wat vragen naar boven. Waarom mogen Limburgers, die bijvoorbeeld familie of vrienden in Nederland hebben, dan nog steeds niet de grens over?

Hoewel vanuit de grensgemeenten de vraag al weken komt om de grens te mogen oversteken, verwacht burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere toch dat de meerderheid zich aan de Belgische maatregelen zullen houden. “Ik denk dat het overgrote deel van de mensen de regels blijft respecteren, hoe moeilijk ze die ook vinden. Hoewel er quasi geen controle meer is in Maaseik, trekken zeer weinig Limburgers de grens over. Men weet namelijk dat het niet mag, en bij het terugkeren, kan je alsnog een controle tegenkomen.”