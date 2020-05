Groen, SP.A en PVDA willen dat gezinnen in nood sneller extra kinderbijslag krijgen

Dat staat in een resolutievoorstel van Vlaams parlementslid Ann De Martelaer (Groen), dat mee is ondertekend door Hannes Anaf (SP.A) en Lise Vandecasteele (PVDA). De drie partijen willen de resolutie woensdag voorleggen aan de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.

Ze vrezen dat de coronacrisis meer gezinnen in de armoede zal duwen en willen dat counteren door in te grijpen in de kinderbijslag, vandaag Groeipakket genaamd. Daarin is een sociale toeslag (51 euro per kind per maand) mogelijk voor gezinnen met een inkomen onder een bepaalde grens.

Die toeslag kan ook worden toegekend als gezinnen hun inkomen plots zien dalen. Je moet wel kunnen aantonen dat het gezinsinkomen gedurende zes maanden onder de minimumgrens duikt.

Groen, SP.A en PVDA vinden zes maanden te lang, voor hen moet de sociale toeslag al na één maand loonverlies kunnen. Ann De Martelaer (Groen): “Verlies van inkomen en werkloosheid door sluiting van bedrijven is een realiteit waar kinderen niet de dupe van mogen zijn. De extra toeslag zal het verschil uitmaken."