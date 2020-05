Grote overstroming na dubbele dambreuk in Michigan: duizenden mensen geëvacueerd, hoofdzetel van Dow Chemical bedreigd

Terwijl het hier al weken niet meer geregend heeft, is het water in de Amerikaanse staat Michigan met bakken uit de lucht gevallen. Er is zoveel water gevallen dat gisteren twee dammen op de Tittabawassee-rivier het hebben begeven. Eerst brak de Edenville-dam en en even later begaf de Sanford-dam het, die 16 kilometer stroomafwaarts lag.

Door de dubbele dambreuk zocht het water dat achter de dammen zat zich een weg door de Tittabawassee-rivier, maar die kon de plotse toevloed van de watermassa niet slikken waardoor de omgeving overstroomd wordt. (Lees verder onder de kaart.)