Hilde Crevits (CD&V) pleit voor goed en betaalbaar internet voor elke Vlaming

"Digitale ongeletterdheid gaat vaak hand in hand met armoede. We mogen ons niet neerleggen bij dit nieuwe analfabetisme", zegt Hilde Crevits (CD&V) in haar videoboodschap. "Het digitale overstijgt generaties, interesses en culturen. We mogen niet rusten voor elke Vlaamse huiskamer een goede en betaalbare internetverbinding heeft en elke Vlaming digitaal geletterd en verbonden is."

De coronacrisis heeft ook getoond hoe belangrijk zorgpersoneel, dokters, verpleegkundigen en onderzoekers zijn. "Een zorgzame samenleving is gebouwd op een sterke sociale zekerheid, een sterke sociale bescherming en een stevige ondersteuning voor kinderen", aldus Crevits. "Zorgzame mensen hebben respect voor elkaars mening en zijn solidair met wie het nodig heeft."

Bekijk de videoboodschap van Hilde Crevits hieronder en lees verder onder het videofragment: