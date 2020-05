Huisartsen klagen over te trage testresultaten: "48 uur is te lang"

Sinds twee weken kunnen huisartsen bij hun patiënten testen of ze besmet zijn met het coronavirus. “Maar de tijd tussen de testafname en het resultaat is in vele gevallen te lang”, klaagt Roel Van Giel van Domus Medica.

Volgens de huisartsen is het cruciaal om de testresultaten binnen de 24 uur te krijgen. Maar in de praktijk komen de meeste resultaten pas binnen de 48 uur binnen, en in sommige gevallen duurt het nog langer, zegt Roel Van Giel.