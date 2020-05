IJskarren in Lekdreef Averbode worden beperkt met Hemelvaartweekend

Met het mooie Hemelvaartweekend in het vooruitzicht zal ook de zin in een ijsje toenemen. Veel mensen trekken dan naar de Lekdreef in Averbode, waar de ijskarren verspreid staan tegenover de abdij.

Na de drukte van vorige zondag, en de coronamaatregelen in acht genomen, hebben de gemeentebesturen van Scherpenheuvel en Tessenderlo enkele maatregelen afgesproken die er voor moeten zorgen dat een ijsje likken, op een veilige manier kan gebeuren.

"Tijdens de week zullen er twee ijskarren staan, omdat er dan minder belangstelling is, maar tijdens hoogdagen zoals Hemelvaart en Pinksteren, maar ook in de weekends, zullen er maximaal vier ijskarren staan. We hebben ook aan de ijsuitbaters gevraagd om de ijsliefhebbers duidelijk te maken dat ze niet mogen blijven staan in de dreef", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

De politie zal een oogje in het zeil houden.