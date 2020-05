We moeten ons tegen corona beschermen zonder onze menselijkheid te verliezen

Angst en controle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer we angstig worden, proberen we stellig de situatie onder controle te krijgen. Als we bang zijn voor inbrekers, plaatsen we een antidiefstalsysteem, uit schrik voor een auto-ongeluk, doen we onze gordel aan. Natuurlijk is controle beperkt, we kunnen niet alles uitsluiten. Over sommige zaken hebben we geen controle. Die ruimte die overblijft, het oncontroleerbare, daar viert de angst hoogtij.

Angst bepaalt mee de weg die we in het leven bewandelen. Het is geen vijand, het is onze bezorgde vriend, die ons zegt waar we voor dienen op te passen, die ons waarschuwt voor de gevaren, die ons beschermt. Maar soms gaat de angst een eigen leven leiden, neemt de angst volledig over. Is het geen bezorgde vriend meer die ons hand vasthoudt, maar een onbetrouwbare gids die ons meeneemt naar de duisternis.