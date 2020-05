Is sociaal pact ACV haalbaar? Van "recept van de jaren 80" tot "een uitzonderlijk sterke speech"

Arbeidsmarkteconoom Stijn Baert is het daar niet mee eens. "Het lijkt wel of de vermogensbelasting elk probleem moet oplossen waar geld voor nodig is. Het lijkt wel geld dat je meerdere keren kan uitgeven."



Baert herinnert eraan dat de belasting op vermogen in ons land niet zo laag is. "Belastingen op arbeid liggen in ons land hoog, maar die op vermogen ook. Kapitaal is ook mobiel. Je riskeert dat dat naar andere landen verhuist. Ondernemen moet ook voldoende aantrekkelijk blijven, er moet winst gemaakt kunnen worden. Waar je wel op kan inzetten, is vermogenswinstbelasting" (red.: een belasting op het rendement op een spaarboekje of aandelen).