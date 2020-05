Ruim twee maanden zijn we nu in de greep van het coronavirus. Al die tijd mochten jongeren die in instellingen van de Bijzondere Jeugdzorg verblijven, geen bezoek ontvangen. Ze mochten zelf de instelling ook op geen enkel ogenblik verlaten. Twee jongeren die in Huize Sint-Augustinus in Lanaken verblijven, vertellen ons hoe dat was.