Ward Verrijcken tipt tv-schatten in een overvolle streamingvijver met omgekeerde apartheid en "Band of brothers"

Elizabeth Hurley is te zien als de fictieve koningin van Engeland in "The royals". Deze guilty pleasure met hoge amusementswaarde maar met onwaarschijnlijk slecht acteerwerk is te zien op Fox.



De nieuwe reeks "Snowpiercer" op Netflix is een tv-adaptie van de gelijknamige film van regisseur Bing Joon-ho. En de openbare omroep biedt "Band of brothers" opnieuw aan. De monumentale minireeks van 10 afleveringen over de bevrijding van Europa na D-day kunt u herontdekken op vrtnu.

