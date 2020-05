Koeien breken uit weide in Beveren, nemen frisse duik en kruipen aan overkant terug uit het water

Wandelaars hadden naast de Drijdijk in Kieldrecht bij Beveren een aantal koeien in een brede sloot zien staan. Er bleken bij aankomst van de brandweer een twaalftal koeien in het water te staan, sommigen tot bijna aan hun schouders. De dorstige koeien hadden een draad tussen hun weide en de gracht platgetrapt in hun zoektocht naar drinkwater.

De brandweer kon echter niets ondernemen. Gelukkig gingen de koeien na de verfrissende sessie pootje baden, aan de overkant zelf weer uit het water. De eigenaar van de koeien werd verwittigd om de beschadigde afsluiting te herstellen.