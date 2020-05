Kraampjes basiliek Scherpenheuvel blijven toch dicht: “Wachten op versoepeling maatregelen”

“Een datum hebben we nog niet gekregen, dat hangt af van de versoepeling van de maatregelen van de federale regering” vertelt burgemeester van Scherpenheuvel Manu Claes op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. En dus blijven de rolluiken van de acht kramen voorlopig dicht. “We kunnen de veiligheid daar niet garanderen wat betreft social distancing. De problemen die we gehad hebben met de ijskarren aan de Lekdreef is daar een goed voorbeeld van. We hebben daar bijkomende maatregelen genomen door de karren te verspreiden. Dat gaat niet met de kraampjes aan de basiliek. Die zijn per twee aan elkaar geschakeld. Die haal je dus niet uit elkaar."