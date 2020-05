Kringwinkel verkoopt per ongeluk rolstoel van man die spullen komt afgeven

Frans Helsen (87) wilde een aantal spullen binnenbrengen bij de kringwinkel in Herentals. Hij is slecht ter been en hij had de spullen in zijn rolstoel gezet. "Onze medewerkers zagen de oude man in de wachtrij staan en wilden hem zo snel mogelijk helpen, zodat hij niet moest aanschuiven", zegt Gijs Van Coillie van de kringwinkel bij RTV. "Daar is dan een miscommunicatie geweest. De medewerkers dachten dat de rolstoel ook verkocht mocht worden. Het toeval wil dat de stoel meteen in de winkel gezet is en dat er ook meteen een koper was."

De rolstoel had ook een emotionele waarde voor Frans, want hij was van zijn overleden echtgenote. De kringwinkel zit verveeld met het voorval. "We zoeken sowieso naar een oplossing voor deze man, en we hopen via deze oproep de koper zo snel mogelijk op te sporen", zegt Van Coillie.