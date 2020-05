Kruip deze zomer eens in een Potkast

Denk aan een verplaatsbaar toilet of een telefooncel om je voor te stellen hoe een Podkast eruit ziet. Het is een idee van schrijver Peter Thiessen uit Deurne en Huis van Eustachius, dat audioproducties maakt. Ze willen deze zomer her en der in Antwerpen Podkasten plaatsen. Bedoeling is dat mensen in zo'n mini audiotheater naar een verhaal kunnen luisteren en ondanks de coronacrisis toch nog een culturele zomer kunnen beleven.