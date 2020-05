Steun voor coronabeleid brokkelt af, Brazilië telt voor het eerst meer dan 1.000 coronadoden in één dag

De Verenigde Staten houden hun grenzen met Mexico en Canada nog een maand langer dicht, nu tot en met 20 juni. Dat geldt voor alle niet-essentiële verplaatsingen, zo hebben de Amerikaanse gezondheidsdiensten bekendgemaakt.

Op 20 maart beslisten de Amerikanen om de grenzen te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. De maatregel zal elke maand herbekeken worden "tot de introductie van nieuwe Covid-19-gevallen in de VS geen ernstig gevaar meer vormt voor de volksgezondheid".

In 24 uur tijd zijn in de Verenigde Staten 1.536 bijkomende overlijdens door het nieuwe coronavirus geregistreerd, zo meldt de universiteit Johns Hopkins. Er zijn nu al 91.845 Amerikaanse doden geteld door het coronavirus. Het is het land met het hoogste dodental. Sinds het begin van de pandemie zijn er in de VS al meer dan 1,5 miljoen besmettingen vastgesteld.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Massachusetts zullen op basis van epidemiologische modellen in de VS tegen 13 juni zo'n 113.000 mensen aan het virus zijn overleden.