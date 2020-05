Mechelen voorziet herstelplan van 15 miljoen euro: financiële, maar ook psychische steun

In de eerste plaats willen ze Mechelse horecazaken en handelaars ondersteunen. Zo krijgt elk gezin een Mechelenbon van 20 euro. Die kunnen ze gebruiken bij lokale handelaars wanneer ze iets kopen ter waarde van 40 euro. Ook voor de hotels is steun voorzien. Zo kocht de stad 1.000 hotelovernachtingen. Wie twee nachten in een Mechels hotel verblijft, krijgt een derde nacht gratis.

Ook Mechelse verenigingen kunnen op extra steun rekenen. Zo zullen cultuursubsidie vervroegd worden uitbetaald en zijn er ook bijkomende middelen voor koren en amateurtoneelverengingen voorzien, zodat zij weer op een normale manier aan producties kunnen werken.