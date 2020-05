Mechelse zaterdagmarkt duurt hele dag zodat elke marktkramer een plekje krijgt

Eerst dacht het stadsbestuur van Mechelen, net zoals andere gemeenten in de provincie Antwerpen, om een beurtrol af te spreken zodat marktkramers elkaar wekelijks afwisselen. Dat vonden de marktkramers geen goed idee, omdat ze vrezen dat het te ingewikkeld wordt en ze zo klanten zullen verliezen. Daarom kwam het stadsbestuur van Mechelen met een nieuwe oplossing.

De zaterdagmarkt zal voortaan een hele dag duren. In het eerste gedeelte van de markt (7 uur tot 13 uur) mogen marktkramers staan die voeding of bederfbare producten, zoals snijbloemen, verkopen. In het tweede deel (14 uur tot 18 uur) krijgen alle andere marktkramers, die bijvoorbeeld kleding of textiel verkopen, een plaatsje. Tussen de twee delen is er een uurtje voorzien om het ene kraam af te breken en het andere weer op te stellen.