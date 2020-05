Meeste stranden zullen zonder reservatie open zijn

Elke badplaats beslist zelf hoe ze de veiligheid op het strand organiseert. En daarom komt er geen eenvormig reservatiesysteem.

In Nieuwpoort zullen ze stewards op het strand inzetten. Die zullen de badgasten motiveren om op een veilige afstand van elkaar te blijven. Het strand wordt ook ingedeeld in vijf zones met elk een eigen kleur, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) . "We zullen gekleurde paaltjes in het zand kloppen zodat de mensen zien dat het bijvoorbeeld de groene zone is. De stewards zullen daar een groen T-shirt dragen. Als de mensen binnengaan in een zone, worden ze gemonitord. Daardoor zullen we weten dat de groene zone bijvoorbeeld vol is. Dan verwijzen de stewards de mensen door naar de gele of rode zone waar er wel nog plaats is."

Burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester) gaat volop voor een online app die de provincie samen met Westtoer ontwikkelt. "Wij hebben gelukkig een lang en een breed strand. We kunnen de maatregelen perfect naleven als de mensen hun gezond verstand gebruiken. Als het straks te druk wordt, dan werken we met kleur­codes in apps op smartphones. Als een strandzone bijvoorbeeld voor een derde vol zit, krijg je een groene kleurcode op je scherm te zien. Geel is voor een strand dat voor twee derden vol zit en rood is voor een vol strand. We gaan ook drones inzetten om te monitoren."