Nieuwe fietsroute in Vlaams-Brabant: De Brabantse Pijl

De nieuwe fietsroute is bewegwijzerd en er zijn twee startplaatsen. "Je kan vertrekken aan het stationsplein in Overijse of aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee. Het hele parcours is 98 kilometer lang. Maar als je dat met de familie wil doen, kan je die fietsroute ook inkorten. Dan maak je gewoon een afsnijding op een van de fietsknooppunten langs de route."