Onbruikbare studie Jan Breydelsite kost Brugge 133.000 euro

De opdracht werd in januari 2017 gegeven. Brugge heeft de studie voor een nieuw stadion voor Cercle op de Jan Breydelsite vroegtijdig stopgezet. Een logische beslissing aangezien Club Brugge er gaat bouwen. De kosten voor het studiewerk waren reeds opgelopen tot 133.000 euro.

De fauw, in de vorige legislatuur OCMW-voorzitter, zegt destijds niet nauw betrokken te zijn geweest bij het dossier. "Maar het is nu eenmaal zo dat dergelijke studies veel geld kosten. De kosten zouden ook nog hoger zijn opgelopen mocht de opdracht niet on hold zijn gezet."

Voor de nieuwe stadionprojecten zal de stad zelf geen studies meer organiseren of grote investeringen doen. "Club Brugge neemt volledig zelf het initiatief en Cercle Brugge zal, al dan niet met een private partner, hetzelfde moeten doen."