Opera Ballet Vlaanderen trakteert zorgpersoneel op gratis optreden

"De theaters zijn momenteel gesloten door de coronamaatregelen, maar toch willen we de mensen omhelzen met onze muziek en dans”, zegt Wilfried Eetezonne van Opera Ballet Vlaanderen. “Daarom hebben we besloten om met deze korte voorstelling het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken.”

Opera Ballet Vlaanderen biedt een deel van hun voorstellingen nu ook online aan. “Verder bekijken we of er nog andere plekken zijn waar we zulke kleine voorstellingen kunnen spelen”, zegt Eetezonne. “De honger bij onze dansers en muzikanten is groot om terug op het podium te kruipen en een stukje schoonheid te geven aan het publiek.”