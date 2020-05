Proefproject tegen Chinese wolhandkrab: provinciebestuur installeert val in Merelbeke

De Melsenbeek was de geschikte waterloop voor het experiment volgens Van Roeyen. "In Merelbeke is een van de meest opwaartse delen van de Schelde met getij. Dat is heel toegankelijk voor de wolhandkrabben die uit de Noordzee komen. En de Melsenbeek, die uitmondt in de Schelde, lokt heel wat van die krabben door het zoet water in zijn stroming."