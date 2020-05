Vlaamse regering legt opsporing vervuilende diesels stil, en zo blijft "absurde situatie" bestaan

Meerdere studies wijzen erop dat het probleem van de defecte of frauduleus weggehaalde roetfilters almaar groter wordt. Dat is ook logisch: sinds 2011 moet elke nieuwe dieselauto uitgerust worden met een roetfilter. Er komen er dus almaar roetfilters bij die kunnen stuk gaan of weggehaald worden.



De mobiliteitsorganisatie VAB deed er begin dit jaar nog een onderzoek naar. Daaruit bleek dat in ons land zowat 165.000 diesels zouden rondrijden met een kapotte of frauduleus verwijderde roetfilter. "Dat is veel ernstiger dan we dachten tot nu toe", zei Matienko daar eerder dit jaar over.