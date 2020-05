Royals: Oranjes delen wel Argentijns koekjesrecept maar "niet de interieurkosten van hun Huis ten Bosch"

Koningin Máxima brak deze week nog het record op het koninklijke Instagramaccount met ruim 6.100 reacties en 110.000 likes. Het was haar recept voor alfajores, een broos Zuid-Amerikaans koekje, dat populair was. Máxima vierde met de koekjes met dulce de leche-vulling (karamelpasta) haar 49e verjaardag. Het recept is er eentje van haar moeder, Maria del Carmen Cerruti de Zorreguieta.



Op Instagram toont de koningin met foto's in stappen hoe het bakken moet. Het is ook zeker Máxima die zelf bakt, want op één foto is haar verlovingsring (met ovaal geslepen oranje diamant) te zien. Voor de presentatie van het resultaat was ze feestelijke uitgedost. Op andere foto's is te bespeuren dat ze voor het kokkerellen een outfit mét mouwen en een keukenschort droeg.

Klik op de post en swipe (van rechts naar links) door de foto's: