Sterrenchef Peter Goossens over sluiting van de horeca: "Geef ons alsjeblieft een signaal"

"We hebben zelf al een heel plan uitgewerkt voor als we meer mogen opengaan", vertelt Peter Goossens. Dat gaat van alcoholgels voor de klanten tot eilanden in de keuken, zodat er genoeg afstand kan gehouden worden.

"Maar als de overheid zegt dat we bijvoorbeeld maar met de helft van de capaciteit mogen werken, dan kunnen we niet opengaan, dat is niet rendabel." Ook aan take-away doet de sterrenchef niet mee: "'t Hof van Cleve steek je niet in een doosje", klinkt het. "Bij ons gaat het ook om de beleving."