Sociaal werkers op school zijn noodzakelijk om kwetsbare kinderen zoals Dylan gelijke kansen te geven 

We leren in onze opleiding dat we iets moeten doen als we praktijken zien die ons verontwaardigen. Wanneer sociaal werkers ingebed worden in het onderwijs kunnen we generatie na generatie waken over de gelijke kansen. Dat is niet enkel een stap naar een onderwijs met meer gelijke kansen, dat zal ook een stap zijn naar armoedebestrijding. Wanneer jongeren in armoede meer kansen krijgen, zullen ze ook vaker een diploma behalen en de cirkel van armoede die een familie vaak al generaties gevangen houdt, verbreken. De aanwezigheid van sociaal werkers binnen scholen had voor deze pandemie al veel kunnen betekenen, maar na de ongelijkheid die is blootgelegd tijdens deze crisis is onze aanwezigheid gewoonweg noodzakelijk.