Superorkaan "Amphan" raast door grensgebied tussen India en Bangladesh

Die operatie werd echter bemoeilijkt door het coronavirus waardoor sommige mensen weigerden om naar beschermde opvangcentra te gaan of de evacuatie werd vertraagd omdat voldoende afstand gehouden moest worden. Dat zou ook de hulpverlening na de orkaan kunnen bemoeilijken.

In Bangladesh wonen 33 miljoen mensen in erg laag gelegen gebieden aan zee. Bij stormen is daar weinig verweer tegen en kan het water tot ver in het binnenland stijgen met 5 tot 6 meter. Tegelijk monden grote rivieren zoals de Ganges en de Brahmaputra in Bangladesh uit in zee en langs daar komt een groot deel van de afwatering van Noord-India, de Himalaya en Tibet.

Een extra bezorgdheid gaat naar de 860.000 Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar die bijeengepakt zitten in kampen in Bangladesh. Die kampen liggen wel niet op het spoor van de orkaan, maar zouden wel veel hinder kunnen ondervinden van regenval, overstromingen of aardverschuivingen.