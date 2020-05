Taiwan wil nooit "een deel van China" worden, voor Peking is "hereniging" onvermijdelijk

De afgelopen maanden is het lot van Taiwan ook internationaal in de schijnwerper gekomen. Taiwan is een van de weinige landen die de coronacrisis succesvol heeft doorstaan, en dat zonder strikte lockdown zoals in buurland China. De overheid in Taipei probeerde daar ook de aandacht van de wereld op te richten. Maar dat werd bemoeilijkt door het feit dat het land geen lid is van de Wereldgezondheidsorganisatie. China wil Taiwan zelfs niet toelaten als waarnemend lid.