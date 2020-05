Telewerken bij Brusselse overheid, ook na corona: "Iedereen heeft nu wel gezien dat het ook van thuis kan"

"Op dit moment is 70 procent van de Brusselse ambtenaren thuis aan het werk, en we willen bekijken hoe we dat telewerken verder kunnen zetten", zegt minister Sven Gatz. "Vanaf september, wanneer we hopen dat het leven weer normaler wordt, denken we eraan om mensen van de Brusselse administratie twee dagen per week thuis te laten werken. Dat zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. En ik denk dat werkgevers ondertussen wel gezien hebben dat werk ook gedaan kan worden van op afstand."