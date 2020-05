Man in Singapore via Zoom ter dood veroordeeld: "Onmenselijk", oordelen mensenrechtenorganisaties

In Singapore is een man ter dood veroordeeld via het populaire videochat platform Zoom. Singapore heeft verklaard dat het deze vorm van online rechtspraak gebruikt als gevolg van de coronalockdown. Ook in Nigeria kreeg een man eerder deze maand via Zoom de doodstraf. Mensenrechtenorganisaties bekritiseren deze manier van rechtspraak en noemen het “wreed” en “onmenselijk”.