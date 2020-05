Torhout heropent wijkspeelpleintjes

De jeugddienst zal toezicht houden. Het aantal mensen wordt beperkt tot drie gezinnen. Het is de bedoeling dat iedereen na een half uur plaats ruimt voor de volgenden. Schepen van jeugd Lieselotte Denolf (CD&V) gaat ervanuit dat die wissels spontaan zullen gebeuren.

" We rekenen erop dat de mensen fair zijn en hun gezond verstand gebruiken en dat ze plaatsmaken als ze zien dat het druk is. Die speelpleintjes zijn niet groot en het is niet zo dat kinderen daar uren spelen. Een half uur volstaat zeker om te bewegen, te spelen en daarna naar huis te gaan."

Torhout heeft ook 4 grote speelpleinen: de Warande, Groenhove, Torwoud en de kinderboerderij. Die blijven gesloten. Het skatepark aan het stedelijk zwembad gaat wel opnieuw open. Daar mogen 8 jongeren tegelijk een uur lang skaten, met de nodige aandacht voor de social distancing.