Tunnels onder Operaplein in Antwerpen (eindelijk) open, maar 1 van de 2 na 5 minuten alweer dicht

In juni 2017 werden de leien in Antwerpen in het centrum als het ware geknipt. Bovengronds werd het Operaplein heraangelegd. Onder de grond werd het premetrostation Opera vernieuwd en werden tunnels en een parkeergarage voor auto's en fietsen aangelegd. De werken hadden oorspronkelijk klaar moeten zijn begin januari 2019, maar liepen vertraging op door problemen met de aannemer. De laatste weken werd de coronacrisis nog een struikelblok, omdat de noodzakelijke veiligheidsopleidingen moesten uitgesteld en aangepast worden.

Nadat dan eind vorig jaar weer trams konden rijden op het plein, kunnen nu, sinds vanochtend, ook weer auto's passeren via de tunnels. Al was het plezier voor wie van zuid naar noord reed van korte duur, want die tunnel werd beschadigd door een te hoge vrachtwagen. De sprinklerinstallatie, die water kan sproeien in het geval van brand, werd geraakt en de tunnel moest meteen weer afgesloten voor herstel.

