Universiteit van Gent onderzoekt doodsoorzaak van olifant Dumbo: "We weten nog niet wat er gebeurd is"

“Bij een autopsie gaan we alle organen bekijken”, gaat Van Brantegem verder. “We halen eerst alle organen eruit, vervolgens fotograferen en evalueren we ze. Daarna gebeurt er meestal ook nog een microscopisch onderzoek. Dat is ook nu het geval. We hebben in de organen een aantal ouderdomsletsels opgemerkt. We kunnen al een aantal belangrijke dingen uitsluiten: zo is ze niet gevallen, ze heeft geen trauma opgelopen en haar nek was bijvoorbeeld niet gebroken. Dat is ook al een belangrijk resultaat, maar we zitten nog in een te vroeg stadium om te zeggen wat de echte doodsoorzaak is.” Dumbo werd 48 jaar, dat is relatief oud voor een olifant in gevangenschap.

Het zal nog een paar weken duren voor we de resultaten weten.