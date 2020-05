Verzorgers van Dumbo zijn in de rouw: "Ze was lief met ons, een heel leuk dier, ze zal ons bijblijven"

Dierentuin Planckendael in Mechelen is sinds maandag 18 mei weer open voor bezoekers, dat wil zeggen voor abonnees die vooraf online reserveerden. Het is goed nieuws na twee maanden van verplichte sluiting, maar de zoo zelf is toch een beetje in rouw. Want gisteren is Dumbo, de oudste olifant en de leidster van de kudde, gestorven. De andere olifanten moeten haar dood verwerken, en ook haar verzorgers hebben het nog moeilijk.