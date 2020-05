Dit zijn de (eerste) droogtemaatregelen die de provinciegouverneurs nemen

Het kan nog erger en het is onze eigen schuld

Hoe komt het dat Vlaanderen zo kwetsbaar is voor droogtes? Dat hebben we vooral aan onszelf te danken, zeggen specialisten. Aan het tempo van 6 voetbalvelden per dag bouwen we Vlaanderen dicht. De regen die vroeger op het veld viel en in de grond drong, valt nu op het dak, de parking en de oprit. Via de dakgoot en de riolering loopt het water naar zee zonder dat het de kans heeft om in te sijpelen en de grondwatertafel kan voeden.

De oplossing moet komen van een andere aanpak: opritten en parkings doorlaatbaar maken, veel meer water bufferen, minder open ruimte volbouwen door bijvoorbeeld een betonstop in te voeren, veel meer regenwaterputten aanleggen.... Als we het probleem bij de wortel willen aanpakken, zullen we onze gewoontes moeten aanpassen en zullen er onpopulaire maatregelen moeten genomen worden.