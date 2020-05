Als we alle plastic vervangen door bioplastic, helpen we de natuur dan vooruit?

Bioplastics zijn geen oplossing voor het plasticprobleem. "Het is dus niet omdat het bio is, dat het beter is voor het milieu. "Bioplastics zijn zeker niet slecht, maar het zijn ook geen mirakelproducten. Bioplastics zijn niet per definitie biologisch afbreekbaar en ook niet per definitie gemaakt uit planten. Zelfs plastic dat wel biologisch afbreekbaar is, is nog slecht afbreekbaar in droge of koude gebieden. We mogen gebruikte plastics echt niet meer als afval zien, maar als grondstof in de circulaire economie die je opnieuw moet gebruiken. Minder gebruiken en sorteren blijft daarom superbelangrijk zodat we plastic van dezelfde soort altijd opnieuw kunnen recycleren tot nieuwe producten. Nadeel is dat recycleren duur is", besluit Ragaert.