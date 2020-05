Geen 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker, wel voedselbedeling op de fiets

Op de eerste dag van het lange Hemelvaartweekend zou de jaarlijkse editie starten van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Zou, want ook daar stak het coronavirus een stokje voor. Maar er wordt toch gefietst. Verschillende deelnemers hebben acties gepland of doen iets sportiefs samen. Wielerploeg Aeverroes uit Mechelen brengt bijvoorbeeld per fiets voedselpakketten rond bij minderbedeelden. Goedele Wachters ging mee.